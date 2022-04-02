Берлин, , 16:28 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк Штадион» «Фрайбург» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Фрайбург»: Марк Флеккен Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек, Мануэль Гульде, Джонатан Шмид, Максимлиан Эггештайн, Роналд Шаллаи, Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Винченцо Грифо, Лукас Хеллер.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Танги Ньянзу Куасси, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Лерой Сане, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Бенедикт Кемпкес | Тимо Герах | Арно Блос | Феликс Цваер.

В последний раз «Фрайбург» и «Бавария» играли между собой 6 ноября 2021 года в матче 11-го тура регулярного сезона Бундеслиги. Тот матч завершился минимальной победой мюнхенской команды со счетом 2:1 благодаря голам Леона Горецки (30' Томас Мюллер) и Роберта Левандовского (75' Лерой Сане).