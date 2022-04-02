Самара, 2 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. 2 апреля в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступили «Уфе». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Kc-camapa.ru «Крылья Советов» (Самара)

Забитыми мячами в составе гостей отметились Юрий Журавлев (12' Олег Иванов) и 21-летний центрфорвард молодежной сборной России U21 Гамид Агаларов (87' Данила Емельянов). Единственный мяч самарской команды на экваторе второй половины встречи забил бразильский латераль Фернандо Костанца после передачи Антона Зиньковского.

Статистика матча («Крылья Советов"/ «Уфа»)

Удары 7/6

Удары в створ 4/4

Владение 73%/27%

Угловые 4/2

Нарушения 16/18

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Божин, Якуба (Цыпченко, 59'), Ежов, Зиньковский, Костанца, Сарвели (Пиняев, 71'), Глушенков (Игнатьев, 59').

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Йокич, Журавлев, Фищенко, Кротов (Емельянов, 57'), Кабутов, Иванов (Мрзляк, 67'), Агаларов, Ортис (Урунов, 67').

«Уфа», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 21 очко, обошла «Урал» и «Химки» и поднялась на четырнадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 32-мя очками остались на восьмом месте.