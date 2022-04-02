Минусинск, Красноярский край, , 16:19 — REGNUM Лесной пожар под Минусинском Красноярского края из-за сильного ветра перекинулся на дачные сообщения «Кооператор» и «Строитель». Огнём уничтожено 20 домов на четырёх улицах, сообщает телеканал ТВК6 со ссылкой на данные прокуратуры.

Лесной пожар

«Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Один находится в школе №9 Минусинска, еще два пункта развернули в селе Селиваниха – в местной школе и в сельском клубе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание началось утром 2 апреля на мусорной свалке. Порывами ветра пламя перекинулось на лесной массив, а затем и на расположенные рядом населённые пункты. В ликвидации пожара задействовано более 130 человек и 28 единиц техники.

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