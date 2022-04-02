Берлин, 2 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Минобороны Германии запросило у комиссии бундестага по бюджету 21 миллион евро на пополнение запасов ВС ФРГ после передачи Киеву боеприпасов для ручных противотанковых гранатометов, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Бундестаг

По данным Spiegel, Берлин передал Киеву 3,5 тыс. боеприпасов для гранатометов Panzerfaust 3, и для безопасности Германии их нужно восполнить, чтобы бундесвер был в состоянии сражаться с «бронетанковыми силами противника, даже в большом количестве».

Издание делает выводы, что спешность таких мер говорит о качестве оснащения бундесвера оружием для обороны страны и союзников. По информации Spiegel, до начала спецоперации России бундесвер обладал запасом из 24 тыс. гранатомётов Panzerfaust 3.