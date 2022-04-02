Советский район, Югра, 2 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Югре в судебном порядке на администрацию Советского района возложена обязанность обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО,

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

Прокурорская проверка установила, что в городе Советский, а также в городских поселениях Агириш, Малиновский, Таёжный, Зеленоборск, Коммунистический, посёлке Юбилейный и сельском поселении Алябьевский питьевая вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Причинами плохого качества питьевой воды стали отсутствие капительного ремонта скважин на водозаборных сооружениях, резервуаров чистой воды, ветхие сети водоснабжения, а также отсутствие производственного контроля за качеством воды.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление к руководству Советского района с требованием устранить нарушения и обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Иск был судом удовлетворён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нефтеюганске на территории «Водоканала» начинается строительство фильтровальной станции, которую жители этого югорского города требовали годами.