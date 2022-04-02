Минск, , 16:08 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 921 и достигло 964 677. Об этом БЕЛТА сообщили 2 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 964 677 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6836.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 961 962 человек и что всего в стране было проведено 12 880 424 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1 тыс. носителей коронавируса.