Москва, , 16:01 — REGNUM Производство специальных версий автомобилей Lada с минимальным количеством иностранных комплектующих будет запущено летом 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании АвтоВАЗ.

Автоваз Иван Шилов © ИА REGNUM

«АвтоВАЗ» с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих», — цитирует представителей автопроизводителя РИА Новости.

Ранее в компании уже сообщали о подготовке специальных версий некоторых моделей, которые будут минимально зависеть от импортных поставок. При этом автопроизводитель не уточнял сроки запуска сборки таких авто.

С 6 июня 2022 года руководство АвтоВАЗа вводит режим четырёхдневной рабочей недели. Это решение связано со сбоями в цепочках поставок электронных компонентов.

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