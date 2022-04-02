Нью-Йорк, США, , 15:57 — REGNUM Третьей звездой североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в марте был признан российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В марте 33-летний российский вратарь сыграл в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержав в них четыре победы, а в два закончил «на ноль». При этом он отрадал в среднем за игру по 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,13.

Первой звездой дня в НХЛ был признан швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. в 14 встречах набравший 28 очков (четыре шайбы + 24 голевые передачи).

Также второй звездой месяца лиги признали нападающего «Калгари Флеймз» Джонни Годро, на счету которого 26 очков (11 шайб + 15 результативных передач) в 16 матчах регулярного чемпионата.