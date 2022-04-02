Симферополь, , 15:56 — REGNUM С предложением издать фетву для мусульман в связи с ситуацией на Украине, во избежание провокаций со стороны украинских нацистов, выступил 2 апреля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в своем телеграм-канале.

Эйваз Умеров Facebook.com

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«Я хотел бы обратиться к Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя, чтобы муфтий вынес соответствующую фетву (богословско-правовое решение в исламе по проблеме, которая отличается актуальностью на общественном, групповом либо индивидуальном уровне — ред.) в отношении происходящего, в отношении спецоперации на территории Украины, в отношении нацистов, которых денацифицирует наша армия», — сказал он.

Также Умеров отметил, что в настоящее время необходимо прилагать максимальные усилия для противодействия экстремистам и попыткам извне расшатать ситуацию в регионе.

Кроме того, глава автономии рассказал, что крымским татарам поступают звонки и сообщения с угрозами, запугиваниями, и с призывами осуждать спецоперацию Вооруженных сил РФ по защите Донбасса и выходить на акции протеста.

«Поступают звонки имамам полуострова от лжемуфтия Крыма из Киева Айдера Рустемова, где им угрожают и убеждают вести антироссийскую деятельность с населением. Крымско-татарский народ — это мудрый народ, и он не поддастся на очередные провокации украинских радикалов», — добавил Умеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по ул. Путь Социализма, пострадала женщина.