Йошкар-Ола, 2 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Марийский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) после логистического сбоя возобновил работу. Сейчас предприятие функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

пресс-служба Марийского НПЗ Резервуары Марийского НПЗ

В ходе совещания, посвященного проблемам завода, глава республики Александр Евстифеев отметил, что приостановление деятельности системообразующего предприятия республики грозит не только снижением налоговых поступлений в бюджет, но и несет риски по выплатам заработной платы 538 работникам предприятия.

Глава Марий Эл уточнил, что в марте получил письмо от начальника Горьковской железной дороги, который рассказал об отсутствии договоренности и гражданско-правового договора между Марийским НПЗ и владельцем подъездных путей. Причем ранее Арбитражный суд республики выдавал предписание собственнику подъездных путей о недопустимости препятствования хозяйственной деятельности НПЗ.

Также ранее возникали споры о тарифах для завода со стороны Поволжской железнодорожной компании. Евстифеев подчеркнул, что сейчас особенно важно юридически зафиксировать договоренности о тарифах на приемлемых для завода условиях и обеспечить бесперебойную работу предприятия.

ИА REGNUM напоминает, Марийский НПЗ является одним из крупнейших предприятий республики. Фактическая мощность переработки завода составляет более 1,6 млн тонн нефти в год с возможностью выпуска 10 видов продукции нефтепереработки. Транспортировка продукции завода составляет 90% в структуре грузовых железнодорожных перевозок Марий Эл.

С 14 марта завода приостановил производство нефтепродуктов из-за переполнения резервуаров для приёма и хранения продукции. Технологические установки по переработке нефти и перегонке мазута остановлены и переведены на холодную циркуляцию. На предприятии отмечали, что это стало последствием действий владельца путей между заводом и станцией Табашино, которым является «Урал Логистика». По данным завода, проблемы возникли еще в апреле прошлого года, с этого момента убытки из-за невыполнения обязательств перед заказчиками предприятие оценивает в 1,4 млрд рублей, а каждый день работы в режиме консервации обходится в 700 млн рублей.