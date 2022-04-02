Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 519 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 855 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 апреля.

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (110), Таганроге (30) и Шахтах (29). Более 25% заразившихся — люди старше 66 лет, более 13% — дети.

С COVID-19 не справились ещё три женщины в возрасте от 62 до 74 лет и шестеро мужчин в возрасте от 40 до 84 лет.

Всего в Ростовской области выявили 364 348 носителей коронавируса, выздоровел 348 031 пациент. Жертвами COVID-19 стали 10 759 человек.