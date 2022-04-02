Нижневартовск, Югра, , 15:42 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) организована проверка по сообщению о нападении собак на 11-летнего мальчика возле Комсомольского озера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Собака Dineshraj Goomany

В результате произошедшего ребёнок получил травмы. Прокуратурой будет дана оценка исполнения должностными лицами муниципалитета федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области суд взыскал в администрации Ленинского района 150 тыс. рублей за моральный вред, нанесённый трём детям, искусанным безнадзорными собаками.

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