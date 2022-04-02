Москва, 2 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Российский космический аппарат связи и вещания «Экспресс-АМУ3» успешно вышел на рабочую целевую орбиту. 2 апреля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Minsvyaz.ru Спутник

Запуск спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» состоялся 13 декабря 2021 года. Для старта с космодрома Байконур использовалась ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

Дальнейшее выведение спутников с помощью двигательных установок на целевые орбиты потребовало более 50 суток. «Экспресс-АМУ3» достиг целевой геостационарной орбиты с рабочей позиции 103° восточной долготы 2 апреля.

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будут использоваться для обеспечения связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа к сети интернет. Расчётный срок службы спутников составляет не менее 15 лет.