Симферополь, , 15:35 — REGNUM В ходе поездки на Крымский полуостров уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам, идеальными.

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«У меня была возможность без корреспондентов и … офицеров поговорить один на один и убедиться в том, что отношение к ним, я бы сказала, идеальное. Ну, так они по крайней мере назвали, человечное», — отметила она.

По ее словам, условия их содержания соответствуют правилам, установленным Женевской конвенцией.