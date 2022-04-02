Новосибирск, , 15:48 — REGNUM В Новосибирске утверждён план по обеспечению социально-экономической устойчивости. Об этом сообщили в мэрии города.

Экономика Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

В документе указаны мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства, содействию занятости и социальной поддержке населения.

«В Новосибирске по моему распоряжению создан антикризисный штаб для оперативного принятия решений, чтобы минимизировать последствия антироссийских санкций. Участниками штаба разработан и принят антикризисный план. К реализации некоторых мероприятий мы уже приступили», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

В числе мер — приостановление проверок, введение моратория на повышение ставок по местным налогам и установление порядка, позволяющего увеличивать цену контрактов на выполнение работ по строительству для муниципальных нужд.