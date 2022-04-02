Йошкар-Ола, , 15:22 — REGNUM В отношении жительницы Йошкар-Олы составлен протокол об административном правонарушении по факту публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

Штраф Uriston.com

Установлено, что 23-летняя девушка на площади им. В. И. Ленина в Йошкар-Оле держала в руках плакат и высказывалась против проведения специальной военной операции.

Решением Йошкар-Олинского городского суда девушке назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Ингушетии привлекли к ответственности троих местных жителей, распространявших заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины. Их уличили в распространении ложной информации о деятельности военнослужащих на Украине в мессенджере Telegram.

Читайте также: Троих жителей Ингушетии уличили в дискредитации Вооруженных сил РФ