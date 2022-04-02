Прага, 2 апреля 2022, 15:20 — REGNUM Власти Чехии выдали почти 255 тыс. виз беженцам с Украины, позволяющих получить убежище в республике, сообщает 2 апреля МВД страны в Twitter. Отмечается, что наибольшее число беженцев с Украины зарегистрировано в Праге — более 60 тыс. По прогнозам властей, в республику приедут до 550 тыс. граждан Украины. Премьер-министр республики Петр Фиала ранее сообщал, что у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы разместить беженцев.
«Военные учения»
Чехия выдала почти 255 тыс. виз украинским беженцам
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.