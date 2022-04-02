Прага, 2 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Власти Чехии выдали почти 255 тыс. виз беженцам с Украины, позволяющих получить убежище в республике, сообщает 2 апреля МВД страны в Twitter. Отмечается, что наибольшее число беженцев с Украины зарегистрировано в Праге — более 60 тыс. По прогнозам властей, в республику приедут до 550 тыс. граждан Украины. Премьер-министр республики Петр Фиала ранее сообщал, что у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы разместить беженцев.