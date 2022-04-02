Донецк, , 15:15 — REGNUM По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по ул. Путь Социализма, пострадала женщина. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, отмечается в сообщении.

За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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