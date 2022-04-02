Москва, 2 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение на фильм режиссёра Виктора Гинзбурга «Ампир V» из-за несоответствия заявленного возрастного рейтинга требованиям закона. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Цитата из х/ф «Ампир V». Реж. Виктор Гинзбург. 2022 Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron)

Премьера экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V» была запланирована на 31 марта. Однако компания «Вольга», ответственная за прокат фильма, объявила о переносе начала показа.

В Минкультуры подтвердили, что в ведомство поступила заявка на получение прокатного удостоверения. В настоящее время продолжается рассмотрение документов.

«В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — объяснили в министерства.

Главную роль в фильме «Ампир V» исполнил Павел Табаков. Также в фильме снялись актёры Фёдор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и рэп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Фёдоров).