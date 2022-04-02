Махачкала, , 15:01 — REGNUM Сад в честь погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине героя России, младшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова высадили в Махачкале волонтёры, школьники, учителя и родственники военного, сообщает 2 апреля ИА REGNUM.

Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов Admobninsk.ru

Памятное мероприятие, организованное по инициативе «Волонтёров Победы», прошло на территории школы, в которой учился Гаджимагомедов.

«Каждый педагог находил общий язык с моим сыном, и мой сын находил с ними общий язык. Он многих своих преподавателей помнил и был горд, что учился там. То, что вы решили увековечить его память и сделать аллею — огромное спасибо. Пусть на его примере растёт нынешнее поколение, вся молодёжь, все дети. Пусть будет мир на Земле», — сказала в ходе акции мать погибшего военного Сапижат Мазаева.

Отметим, младший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов получил звание Героя России посмертно за то, что, когда во время спецоперации его подразделение столкнулось с превосходящими силами противника, он отвлек огонь на себя, чем дал остальным бойцам возможность выйти из окружения.

Воин-десантник был похоронен в родном селении Кани высокогорного района Дагестана, откуда в годы Великой Отечественной войны на фронт Кани ушли 127 человек, что было почти всем мужским населением маленького горного села. Половина из них так и не вернулись. В честь подвига героям воздвигли памятник, а теперь в историю вошел и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов.