Сеул, 2 апреля 2022, 14:59 — REGNUM С 1 апреля в Южной Корее вновь запретили предприятиям общественного питания использовать одноразовую посуду. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Пластиковая посуда
Пластиковая посуда
(сс) Sagar Chaudhray

Власти страны призвали заведения и граждан к добровольному участию в акции по сокращению отходов по всей стране, подчеркнув, что штрафы или пени за несоблюдение данной меры налагаться не будут.

Напомним, что запрет на использование одноразовой посуды вступил в действие в августе 2018 года, однако в феврале 2020 года был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Известно, что власти вновь ввели данную меру из-за резкого роста одноразовых отходов.