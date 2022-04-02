Сеул, 2 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. С 1 апреля в Южной Корее вновь запретили предприятиям общественного питания использовать одноразовую посуду. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

(сс) Sagar Chaudhray Пластиковая посуда

Власти страны призвали заведения и граждан к добровольному участию в акции по сокращению отходов по всей стране, подчеркнув, что штрафы или пени за несоблюдение данной меры налагаться не будут.

Напомним, что запрет на использование одноразовой посуды вступил в действие в августе 2018 года, однако в феврале 2020 года был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Известно, что власти вновь ввели данную меру из-за резкого роста одноразовых отходов.