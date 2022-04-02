Москва, , 14:58 — REGNUM Апрель в Москве будет относительно прохладный и ненастный, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Что касается … прогноза погоды на апрель, то месяц ожидается относительно прохладный и ненастный. Среднемесячная температура воздуха апреля прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, а осадков выпадет в 1,5−1,7 больше положенного по климату», — передает его слова РИА Новости.

Основной холод и ненастье придется на первую половину месяца, подчеркнул он.