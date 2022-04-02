Новосибирск, , 15:03 — REGNUM В Новосибирской области начали работать мобильных бригады центров занятости. В правительстве региона заявили, что это один из новых форматов взаимодействия с работодателями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рынок труда Permkrai.ru

Задач бригад — выезды на предприятия, где есть риск увольнения работников, для информирования о порядке и условиях получения услуг центров занятости, о вакансиях, содействия в получении мер поддержки и другие задачи.

Отмечается, что в регионе реализуются дополнительные меры для обеспечения устойчивости экономики и рынка труда.