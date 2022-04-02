Нижний Новгород, , 15:09 — REGNUM Жителям Мариуполя, которые прибыли в Нижний Новгород 2 апреля и пожаловались на плохое самочувствие, медицинская помощь была оказана прямо на вокзале. Тем, кто имел явные признаки заболевания, предложили сразу проехать в больницы. В итоге госпитализировали семь человек, включая четверых детей, сообщил в своем telegram-канале глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Больничные койки в медицинском учреждении President.az

«Жизни и здоровью ничего не угрожает. Но все же проведём комплексное обследование», — отметил министр.

В течение выходных дней будет проведено медицинское обследование всех эвакуированных граждан. Дети начнут социализироваться, для них уже подготовлены школы и детские сады, также будет выясняться вопрос трудоустройства взрослых.

«Дорога в Нижний была долгой, но, по мнению людей, было комфортно. Теперь надо отдыхать и набираться сил», — заключил глава минздрава Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде 2 апреля встретили около 400 эвакуированных жителей Мариуполя. Половина прибывших – дети. На вокзале вынужденных переселенцев встречали волонтеры, оказывали помощь сотрудники МЧС, МВД, администраций. Прибывших направили в пункты временного размещения, которые подготовлены в семи муниципалитетах.

За счет сбора гуманитарной помощи, в котором приняли участие вместе с волонтерами около 30 местных организаций, прибывшие обеспечены всем необходимым.

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