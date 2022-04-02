Москва, 2 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Предлагаю подумать о вовлечённости детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что раньше любовь к труду прививалась со школьной скамьи.

«Сегодня этого нет — подчёркивают родители. Более того, всё это запрещено», — указал парламентарий.

Володин предложил в телеграм-канале поделиться предложениями.

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