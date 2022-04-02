Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM В Ростовской области развеяли слухи о мнимой подготовке к мероприятиям гражданской обороны. Письма с таким содержанием за подписью якобы начальника донского управления МЧС России рассылаются в адрес руководителей донских предприятий, учреждений и организаций по электронной почте.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Данное письмо является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области. Информация размещена на бланке неустановленного образца, подпись не соответствует оригинальной, письма направляются с неустановленных почтовых адресов. Любая подобная информация – фейк, цель которой посеять панику среди мирного населения», — уточнили в ведомстве.

Жителей Ростовской области просят доверять только официальной и проверенной информации.