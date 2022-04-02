Чита, 2 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. За период с 19 по 25 марта 2022 года в Забайкальском крае небольшое снижение цен на дизельное топливо. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Что касается бензина, то его продают по прежней цене.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 5 по 11 марта 2022 года в регионе произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо.

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