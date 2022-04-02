Москва, , 14:33 — REGNUM Первые испытания системы аварийного спасения перспективного пилотируемого космического корабля «Орёл» запланированы на конец 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Макеты космического транспортного корабля «Федерация» Roscosmos.ru

Разработкой нового российского космического корабля занимаются специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия». Представители компании рассказали, что к настоящему времени созданы макеты возвращаемого аппарата и двигательного отсека, начались динамические и статические испытания корабля.

Самым ответственным этапом испытаний станет проверка систем, связанных с безопасностью экипажа. Первые проверки срабатывания системы аварийного спасения на старте будут проведены в конце текущего года на макете ракеты-носителя «Ангара-НЖ».

Первый испытательный запуск корабля «Орёл» в беспилотном режиме запланирован на 2024 год. Всего перед полётом с экипажем будут проведены две беспилотные миссии.

Космический корабль «Орёл» разрабатывается для полётов за пределы околоземной орбиты. Планируется, что эти кораблю будут использоваться для пилотируемых миссий на Луну.