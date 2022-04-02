Женева, Швейцария, 2 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека в ходе своей 49-й сессии, проходившей в Женеве 1 апреля, принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Известно, что данный документ принимается 20-й год подряд. В нём осуждаются продолжающиеся нарушения прав человека в КНДР, а также подчеркивается ухудшение гуманитарной обстановки из-за пандемии коронавируса.

В документе также обнародован призыв к Северной Корее сотрудничать с международным сообществом по вопросам пандемии коронавируса, таким как вакцинация населения и открытие границ.