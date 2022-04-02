Тюмень, 2 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Тюменской области Чемпионат России по биатлону организован на уровне Кубка или чемпионата мира. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области На Чемпионате России по биатлону в Тюмени

«У Тюменской области есть традиции, поэтому Чемпионат России по биатлону организован на уровне Кубка или чемпионата мира. Благодарю оргкомитет. Логично, что самые важные турниры по биатлону проходят в Тюмени», — сказал президент СБР.

Информационный центр правительства Тюменской области Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров (слева) и губернатор Тюменской области Александр Моор

Информационный центр правительства Тюменской области Трибуны ликуют

Напомним, в Тюменской области на трассах Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 30 марта по 3 апреля 2022 года проходит Чемпионат России по биатлону с участием команды из Белоруссии.

Информационный центр правительства Тюменской области На Чемпионате России по биатлону в Тюмени

«Праздник удался: полные трибуны на подготовленном стадионе, шикарная атмосфера. Мы и дальше будем развивать биатлон и лыжные гонки в регионе», — заявил в свою очередь тюменский губернатор Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области Награды ждут чемпионов и призёров

Глава региона отметил, что для организации подготовки спортивного резерва круглогодично в Тюменской области работают четыре биатлонных комплекса с лыжероллерными трассами — в селе Упорово, в Заводоуковске, в селе Уват (лицензия IBU категории B) и в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (лицензия IBU категории А).

Информационный центр правительства Тюменской области На Чемпионате России по биатлону в Тюмени

Информационный центр правительства Тюменской области Табло Чемпионата России по биатлону в Тюмени

Подготовка юношей и девушек ведётся на базе областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

За последние четыре года в регионе подготовлено 158 судей по биатлону, в том числе первой категории 131 судья, всероссийской категории — 21 судья, международной категории — шесть судей.