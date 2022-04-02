Москва, , 14:24 — REGNUM Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Путин информировал о ходе военной спецоперации по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей.

«Обсуждены актуальные темы 2-сторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений», — отмечается в сообщении.