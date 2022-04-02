Хилок, Забайкальский край, , 14:20 — REGNUM В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого житель города Хилок потерял более четырёх миллионов рублей. Подробности сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Мошенник Metapop.com

Сотрудники полиции установили, что потерпевший нашел в интернете сайт для желающих инвестировать в газовую отрасль. Забайкалец в специальной форме ввел свои данные и номер телефона. Чуть позже с ним связался якобы менеджер инвестиционной компании и помог зарегистрироваться на торговой площадке, завести личный счет.

Для получения дохода, потерпевшему необходимо было внести денежные средства под проценты. Забайкалец за три месяца внес три миллиона рублей, которые занял у родственников и оформил несколько кредитов. Когда мужчина решил вывести заработанные денежные средства, злоумышленники потребовали оплатить налог в сумме одного миллиона. Потерпевший оформил еще один кредит и внес деньги, однако вывести ни свои, ни якобы заработанные денежные средства у него все равно не получилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники, представившиеся банкирами и сотрудниками правоохранительных органов, выманили у 62-летней пенсионерки из Читы крупную сумму денег.

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