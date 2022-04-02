Иркутск, 2 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Иркутской области 2 апреля значительно осложнилась погодная обстановка. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в западных и северных районах отмечаются порывы юго-западного, северо-западного ветра до 17−22 м/с.

freegr Метель

Также вероятен мокрый снег и снег, местами — сильные осадки, метели. На дорогах снежный накат и гололедица.

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала в начале марта.

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