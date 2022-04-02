Орел, 2 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Деревья в честь 80-летия подвига героя Советского Союза Алексея Маресьева высадили участники акции «Сад памяти» в Орле и в Краснодаре 1 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Mil.ru Алексей Маресьев

В Орле у школы №13, которая носит имя Героя Советского Союза, заложили памятный сад в его честь. В мероприятии приняли участие школьники, учителя, волонтёры. Также состоялась экскурсия по музею Маресьева, который создан в школе.

В Орловской области в память о подвиге военного лётчика-истребителя в образовательных учреждениях проходят уроки мужества и исторические викторины, в Мценском краеведческом музее читают лекцию, а в кинотеатре «Облака» показывают фильм о герое Советского Союза.

«Сад памяти» высадили 1 апреля также на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков — его окончил Маресьев, когда оно находилось ещё в Батайске. На Аллее героев, где установлен бюст героя Советского Союза, высадили 20 дубов.

«Сегодняшний день надо рассматривать шире, чем память только о погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже сегодня нам есть чем гордиться, в частности, нашими выпускниками, которые уже сейчас вписали в летопись училища свои страницы. Это подвиг мужчины, лётчика, отца, Ромы Филиппова, который не сдался в плен террористам, а ушёл из жизни, как настоящий воин. Это наши лётчики, которые сейчас выполняют специальные задачи на территории Украины. Это наш выпускник майор Дудин из Комсомольска-на-Амуре, наш выпускник, старший лейтенант Перепёлкин, который достойно выполняет свои задачи и многие другие. О них тоже нельзя забывать и уже сегодня вы должны о них помнить», — сказал начальник училища, генерал-майор Сергей Румянцев.

Истребитель Маресьев был подбит в воздушном бою 4 апреля 1942 года. Лётчик, получивший тяжёлые ранения, в течение 18 дней ползком добирался к линии фронта. Маресьеву ампутировали обе ноги, после чего он снова отправился на фронт. Всего за годы Великой Отечественной войны он совершил 86 боевых вылетов, участвовал в 26 воздушных боях и сбил 11 самолётов противника. Подвигу Маресьев писатель Борис Полевой посвятил знаменитую «Повесть о настоящем человеке».