Иркутск, 2 апреля 2022, 14:04 — REGNUM В Приангарье утверждены перечни населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года. Об этом 2 апреля информирует сайт ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Лесной пожар
Лесной пожар

Всего на территории региона расположено 603 таких населенных пункта, из них 40 поселков находятся на значительном удалении от райцентров и имеют сложные логистические условия.

«При отсутствии дорог и паромных переправ в случае чрезвычайной ситуации экстренным службам необходимо определенное время для прибытия воздушным транспортом и доставки авиацией необходимого оборудования для ликвидации последствий пожара или иного происшествия. Также на контроле 64 летних оздоровительных лагеря и 629 садовых огороднических товариществ, имеющих общую границу с лесом», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области обострилась пожароопасная обстановка. Только за 19−20 марта в регионе возникло 37 пожаров.

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