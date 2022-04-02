Иркутск, 2 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Приангарье утверждены перечни населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2022 года. Об этом 2 апреля информирует сайт ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Лесной пожар

Всего на территории региона расположено 603 таких населенных пункта, из них 40 поселков находятся на значительном удалении от райцентров и имеют сложные логистические условия.

«При отсутствии дорог и паромных переправ в случае чрезвычайной ситуации экстренным службам необходимо определенное время для прибытия воздушным транспортом и доставки авиацией необходимого оборудования для ликвидации последствий пожара или иного происшествия. Также на контроле 64 летних оздоровительных лагеря и 629 садовых огороднических товариществ, имеющих общую границу с лесом», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области обострилась пожароопасная обстановка. Только за 19−20 марта в регионе возникло 37 пожаров.

Читайте также: В Иркутской области за выходные потушены десятки пожаров