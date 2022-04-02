Минусинск, Красноярский край, 2 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Спасатели в Красноярском крае ликвидируют природный пожар вблизи населенного пункта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России, утром 2 апреля произошло возгорание мусора.

Лесной пожар

Из-за сильного ветра пламя перекинулось на расположенный поблизости лесной массив. Под угрозой распространения огня находятся дачные сообщества под Минусинском и посёлок Топольки.

«Огнеборцы проводят тушение, организовано оповещение населения. Привлечено более 130 чел. и 28 ед. техники. К месту направлен пожарный поезд», — отметили в ведомстве.

Добавим, что с начала марта в регионе зарегистрировано около 20 неконтролируемых палов травы. По этим фактам возбуждено уже 14 административных дел.