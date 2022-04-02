Москва, , 13:59 — REGNUM Правительство России выделило 2,42 млрд рублей Московскому государственному университету им. М. В. Ломоносова на развитие вычислительных ресурсов для исследований в области искусственного интеллекта. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Суперкомпьютер Lanl.gov

Средства будут выделены в 2022 году из резервного фонда правительства РФ. Они будут направлены на закупки товаров, работ и услуг, связанных с созданием исследовательского аппаратно-программного комплекса специальной архитектуры для проведения исследований в области искусственного интеллекта. В частности, выделенные средства позволят расширить вычислительный потенциал суперкомпьютера «Ломоносов-1».

Суперкомпьютер «Ломоносов-1» запущен в МГУ в 2009 году. Обладающий пиковой производительностью 1,37 Пфлоп/с «Ломоносов-1» до ноября 2014 года был самым мощным суперкомпьютером в России. В 2014 году «Лономосов-1» уступил это звание суперкомпьютеру «Ломоносов-2» («A-Сlass»).