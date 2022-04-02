Москва, , 13:58 — REGNUM Минобороны РФ для размещения сложивших оружие военных ВСУ предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму. Об этом 2 апреля сообщили в российском военном ведомстве.

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«Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым оказывается всеобъемлющая медпомощь», — отмечается в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении совместно с Минобороны РФ продолжать работу по мониторингу условий их содержания, размещения и по обмену пленными между РФ и украинской стороной.