Сеул, 2 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В феврале 2022 года на рынке недвижимости в Южной Корее было зарегистрировано 43 179 операций купли-продажи, что на 50,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Согласно опубликованным данным, по сравнению с январем 2022 года показатель сократился на 3,5%.

Известно, что количество сделок купли-продажи в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, сократился на 66%, в остальных регионах страны — на 31,7%.

В министерстве отмечают, что низкая активность связана с ужесточением ограничений на выдачу ипотечных кредитов и рост процентов по кредитам после повышения учетной ставки.