Улан-Удэ, , 13:48 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 3 апреля смещение активного атмосферного фронта вызовет осадки.

Сильный ветер со снегом Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате местами по республике пройдёт мокрый снег с дождём. Северо-западный ветер усилится до 18-23 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, по северу снежные накаты.

«Температура ночью +2, — 3, местами -6, -11, днем +3, +8, местами до +13, по северной половине 0, -5, в течение дня понижение», — отметили в гидрометцентре.