Грозный, 2 апреля 2022, 13:46 — REGNUM Чеченские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, выставили свой счет за каждого раненого чеченца. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в отместку за получившего даже малейшее ранение уничтожаются десять неонацистов.
Как отметил, чеченский лидер, приговор незамедлительно приводится в исполнение военнослужащими из подразделения Султана Рашаева «Борец».
Ранее сообщалось, что из Чечни на освобождение Донбасса и Украины от неонацистов и бандеровцев отправились тысячи военнослужащих и добровольцев.
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