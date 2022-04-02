Грозный, 2 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Чеченские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, выставили свой счет за каждого раненого чеченца. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в отместку за получившего даже малейшее ранение уничтожаются десять неонацистов.

страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan Рамзан Кадыров

«За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней. Даже малейшая царапина наших воинов не остается без неминуемого возмездия! <…> Свирепые и бесстрашные, когда дело касается чести и крови своих братьев, чеченцы никогда не прощают нанесенный им ущерб!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил, чеченский лидер, приговор незамедлительно приводится в исполнение военнослужащими из подразделения Султана Рашаева «Борец».

Ранее сообщалось, что из Чечни на освобождение Донбасса и Украины от неонацистов и бандеровцев отправились тысячи военнослужащих и добровольцев.

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