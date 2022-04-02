Тирасполь, , 13:37 — REGNUM Заявление Генштаба Украины о военной активности в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не соответствует действительности. Об этом 2 апреля говорится в сообщении пресс-службы МИД Приднестровья.

Приднестровье PavelD

«Министерство иностранных дел Приднестровья уполномочено заявить о том, что информация, распространенная Генштабом Украины, абсолютно не соответствует действительности», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что все военные подразделения в Приднестровье пребывают в местах постоянной дислокации и осуществляют свою деятельность в стандартном рабочем режиме.

«При этом они целенаправленно минимизировали даже свои плановые мероприятия для сохранения спокойствия наших украинских соседей», — добавляется в сообщении.

При этом в МИД ПМР отметили, что отсутствует любая угроза для Украины и подчеркнули, что это является неизменной принципиальной позицией государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генштаб Украины заявил, что им якобы была зафиксирована передислокация военных подразделений в Приднестровье с целью подготовки наступления.