Астрахань, , 13:32 — REGNUM Акция «Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, состоялась 1 апреля на площади Павших борцов в городе Камызяке Астраханской области, сообщила пресс-служба облдумы. В мероприятии приняли участие председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов.

В Астраханской области провели акцию в поддержку российских военных Пресс-служба Астраханской областной думы

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Участниками акции стали активисты, молодёжь, ветераны, неравнодушные жители района. На площади состоялся флешмоб — школьники выстроились буквой Z, которая стала символом поддержки наших военнослужащих, а по обе стороны площади встали автомобили с развернутыми флагами и буквой Z на лобовом стекле.

«Ситуация, которая сложилась в когда-то братской нам Республике Украине, недопустима. Каждый день мы получаем свидетельства, что именно Украина была использована как плацдарм для уничтожения всего, что связано с русской культурой и российской государственностью. У руководства нашей страны не было иного выхода, и я искренне благодарен всем тем, кто сегодня пришел на площадь выразить поддержку решениям, которые приняты президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал Игорь Мартынов в ходе акции.

На акции также вспомнили, что среди участников спецоперации есть и жители Камызякского района — в их адрес и адрес их родителей прозвучали слова благодарности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины. Во всех регионах России проводятся акции в поддержку российской армии и президента.