Сеул, 2 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опроверг критику своих экономических показателей, сославшись на устойчивое восстановление страны за счет сильного экспорта. Об этом 1 апреля сообщило Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В социальных сетях глава Южной Кореи отметил, что рекордные экспортные показатели «значимы, потому что были достигнуты на фоне трудных внешнеэкономических условий, таких как штамм «Омикрон», сбои в цепочке поставок и украинский кризис».

Известно, что позитивная риторика Муна об экономике прозвучала после того, как представители оппозиции раскритиковали экономическую политику нынешнего правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте экспорт товаров из Южной Кореи вырос в годовом исчислении на 18,2% до $63,4 млрд на фоне высокого спроса на щепу и нефтепродукты.

Сообщается, что высокие мировые цены на энергоносители также подтолкнули импорт товаров в страну к рекордно высокому уровню, что привело к дефициту торгового баланса.

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