Тюмень, , 13:25 — REGNUM Тюменский завод «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» является примером эффективного импортозамещения. Глава региона Александр Моор и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев убедились в этом лично, посетив предприятие, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На производстве Информационный цетр правительства Тюменской области

Производственные мощности «СибБурМаша» расположены на площади более 7000 кв.м. Здесь трудятся около 650 человек. На заводе выпускают водо-, нефте‑ и гибридные набухающие пакеры, востребованные нефтедобывающими компаниями, так как позволяют значительно снизить процент обводнения нефти. Разработка «СибБурМаша» превосходит западные аналоги, отмечалось на встрече.

На производстве Информационный цетр правительства Тюменской области

Постоянные заказчики «СибБурМаша» — это «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз». Предприятие способно нарастить производственные мощности на 20−30%.

«Была проделана серьёзная научная работа совместно с российскими институтами, подобрано сырьё отечественных производителей для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками. Раньше его покупали в США, Голландии или Китае. Наш тюменский опыт показывает, что региональная господдержка целевого импортозамещения, когда промышленные предприятия по заказу нефтегазовых компаний разрабатывают и внедряют в серийное производство аналоги импортного оборудования, даёт хорошие результаты». Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Здание «СибБурМаша» Информационный цетр правительства Тюменской области

Продукция «СибБурМаша» Информационный цетр правительства Тюменской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Винзили под Тюменью градообразующее предприятие полностью перешло на отечественное сырьё, отказавшись от австралийской составляющей.

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