Тюменский завод внедряет отечественные разработки в нефтедобычу
Тюмень, 2 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Тюменский завод «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» является примером эффективного импортозамещения. Глава региона Александр Моор и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев убедились в этом лично, посетив предприятие, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Производственные мощности «СибБурМаша» расположены на площади более 7000 кв. м. Здесь трудятся около 650 человек. На заводе выпускают водо-, нефте‑ и гибридные набухающие пакеры, востребованные нефтедобывающими компаниями, так как позволяют значительно снизить процент обводнения нефти. Разработка «СибБурМаша» превосходит западные аналоги, отмечалось на встрече.
Постоянные заказчики «СибБурМаша» — это «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз». Предприятие способно нарастить производственные мощности на 20−30%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Винзили под Тюменью градообразующее предприятие полностью перешло на отечественное сырьё, отказавшись от австралийской составляющей.